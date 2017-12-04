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В Одессе на улице убили человека: в городе введен план "Перехват"

Понедельник, 4 декабря 2017, 10:15

В воскресенье вечером в Одессе на улице Бугаевского произошла стрельба, в результате которой погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области.

"Вчера, в 20:14, в полицию поступило сообщение о стрельбе на ул. Бугаевская. На месте было обнаружено тело мужчины без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Личность убитого установлена, но не разглашается.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 115 УК (умышленное убийство, совершенное группой лиц).

"Под личным руководством начальника ГУ НП в Одесской области Дмитрия Головина полицейские всю ночь активно проводили оперативно-розыскные и следственные мероприятия по установлению обстоятельств этого преступления", - рассказывают в полиции.

В городе введен план "Перехват".

Темы: Одессачрезвычайное происшествиеубийство
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