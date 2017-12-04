В Киеве ограничат движение транспорта по Московскому мосту
Понедельник, 4 декабря 2017, 18:31
В столице 5 декабря ограничат движение транспорта на Московском мосту из-за ремонта дорожного покрытия.
Об этом сообщается на сайте КГГА со ссылкой на "Киевавтодор".
Движение транспорта ограничат с 11:00 до 13:00 - в первой полосе движения в направлении просп. Генерала Ватутина и с 13:00 до 18:00 - в первой полосе движения в направлении станции метро "Петровка".
Коммунальная корпорация попросила водителей с пониманием отнестись ко временным неудобствам, связанными с ремонтными работами.