Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве ограничат движение транспорта по Московскому мосту

Понедельник, 4 декабря 2017, 18:31

В столице 5 декабря ограничат движение транспорта на Московском мосту из-за ремонта дорожного покрытия.

Об этом сообщается на сайте КГГА со ссылкой на "Киевавтодор".

Движение транспорта ограничат с 11:00 до 13:00 - в первой полосе движения в направлении просп. Генерала Ватутина и с 13:00 до 18:00 - в первой полосе движения в направлении станции метро "Петровка".

Коммунальная корпорация попросила водителей с пониманием отнестись ко временным неудобствам, связанными с ремонтными работами.

Темы: Киевавтотранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
Киев
Экс-депутат Киевсовета Арьева предстанет перед судом за ДТП
В офисе на Печерске мужчина открыл стрельбу и ранил работника охранной фирмы − полиция
Кличко рассказал, сколько переселенцев еще может принять Киев
Последние новости
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
17:17
Швейцарский производитель шоколада Callebaut попал в список спонсоров войны
17:17
38 участников криворожского наркосиндиката "Двадцатовские" предстанут перед судом
17:15
Программа "єОселя": сколько кредитов планируют выдать в этом году
17:05
Умеров: ВСУ испытывают "снарядный голод", нужно увеличивать артиллерийские возможности
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
16:54
В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
Все новости...
Реклама: