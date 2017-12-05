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Саакашвили под Радой требует отставки Луценко и Грицака

Вторник, 5 декабря 2017, 14:35

Экс-президент Грузии Саакашвили заявил, что требует отставки генпрокурора и председателя СБУ.

Об этом он сказал с трибуны на митинге под Верховной Радой во вторник.

"На кого работает Порошенко, если не на Путина, если он перессорился с Европой? Так кто работает на Януковича и Путина: я или Порошенко? Луценко или я?", - сказал он.

После этих слов люди начали скандировать "импичмент".

Тогда Саакашвили заявил: "Мы требуем немедленной отставки чудовища и предателя Луценко".

Толпа начала скандировать "отставка". Кто-то из толпы выкрикнул "и СБУ, Грицака туда".

Тогда Саакашвили добавил: "А также увольнения руководства СБУ, которая выполняла эти преступные приказы". Люди снова начали кричать "отставка".

"Обычно на этом это не завершится", - сказал Саакашвили.

 
 
 
 

Утром, 5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Движения новых сил" Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.

Саакашвили во время обыска вылез на крышу и угрожал, что спрыгнет. После этого Саакашвили в сопровождении более десятка человек вывели из квартиры.

Активисты заблокировали автомобиль СБУ с экс-президентом Грузии.

Саакашвили его сторонники вытащили из машины правоохранителей.

Сейчас его привели в Верховную Раду.

В СБУ сообщили, что задержали Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности - ред.) Уголовного кодекса Украины.

Во время брифинга во вторник Луценко заявил, что Саакашвили финансировал свои акции в Украине за счет преступной группировки Януковича, в частности, Сергея Курченко.

Смотрите онлайн событий Задержание Саакашвили.

Александр Шумилин, фото УП
Темы: СаакашвилиЛуценкоВерховная Рада
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