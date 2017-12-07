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Вечером закроют на вход/выход три станции киевского метро

Четверг, 7 декабря 2017, 10:00

С 19:00 до 20:00 7 декабря будут закрыты на вход/выход 3 станции киевского метрополитена в связи с футбольным матчем на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Перед началом матча, с 19:00 до 20:00, станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" на вход", - говорится в сообщении.

В это время поезда будут проезжать станцию "Олимпийская" без остановки.

Отмечается, что также могут ограничить вход на станции "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого" после футбольного матча.

Как известно, 7 декабря на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч между командами "Динамо" (Киев, Украина) и "Партизан" (Белград, Сербия).

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Темы: Киевметрофутбол
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