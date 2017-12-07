Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Первого замгенпрокурора проверят из-за политики

Четверг, 7 декабря 2017, 14:34

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров начала дисциплинарное производство в отношении первого заместителя генерального прокурора Дмитрия Сторожук.

Об этом свидетельствует решение члена комиссии Александра Ковальчука, датированное 5 декабря 2017, которое "Украинской правде" передали инициаторы дисциплинарного производства Владимир Петраковский и Злата Симоненко.

Как указано в дисциплинарной жалобе, Сторожук грубо нарушил правила прокурорской этики, когда принял участие в съезде политической партии "Народный фронт".

Согласно кодексу профессиональной этики и поведения прокурор не может принимать участие в политических акциях и публично демонстрировать свои политические убеждения.

 
 


Ранее сообщалось, что комиссия не решилась дать главному военному прокурору Анатолию Матиосу выговор.

УП обратилась за комментарием к Сторожуку. Он прочитал сообщение, однако пока никакого ответа не дал.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Генпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 тысяч км - ученые
17:56
Оккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
17:30
Юсов: После сбития самолета А50 в России ищут козла отпущения
17:18
На Багамах акула напала на 10-летнего мальчика
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
17:17
Швейцарский производитель шоколада Callebaut попал в список спонсоров войны
Все новости...
Реклама: