Первого замгенпрокурора проверят из-за политики

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров начала дисциплинарное производство в отношении первого заместителя генерального прокурора Дмитрия Сторожук.



Об этом свидетельствует решение члена комиссии Александра Ковальчука, датированное 5 декабря 2017, которое "Украинской правде" передали инициаторы дисциплинарного производства Владимир Петраковский и Злата Симоненко.



Как указано в дисциплинарной жалобе, Сторожук грубо нарушил правила прокурорской этики, когда принял участие в съезде политической партии "Народный фронт".



Согласно кодексу профессиональной этики и поведения прокурор не может принимать участие в политических акциях и публично демонстрировать свои политические убеждения.



Ранее сообщалось, что комиссия не решилась дать главному военному прокурору Анатолию Матиосу выговор.



УП обратилась за комментарием к Сторожуку. Он прочитал сообщение, однако пока никакого ответа не дал.

