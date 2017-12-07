Первого замгенпрокурора проверят из-за политики
Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров начала дисциплинарное производство в отношении первого заместителя генерального прокурора Дмитрия Сторожук.
Об этом свидетельствует решение члена комиссии Александра Ковальчука, датированное 5 декабря 2017, которое "Украинской правде" передали инициаторы дисциплинарного производства Владимир Петраковский и Злата Симоненко.
Как указано в дисциплинарной жалобе, Сторожук грубо нарушил правила прокурорской этики, когда принял участие в съезде политической партии "Народный фронт".
Согласно кодексу профессиональной этики и поведения прокурор не может принимать участие в политических акциях и публично демонстрировать свои политические убеждения.
Ранее сообщалось, что комиссия не решилась дать главному военному прокурору Анатолию Матиосу выговор.
УП обратилась за комментарием к Сторожуку. Он прочитал сообщение, однако пока никакого ответа не дал.