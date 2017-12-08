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Тиллерсон: Украина – главная преграда в нормализации отношений США и России

Пятница, 8 декабря 2017, 08:31
Тиллерсон: Украина – главная преграда в нормализации отношений США и России

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что улучшение отношений Вашингтона и Москвы возможно только после решения вопроса войны на востоке Украины.

Об этом он сказал на встрече глав МИД стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщает

Он призвал Москву прекратить агрессию, в том числе и против наблюдателей ОБСЕ.

"Россия вооружает, возглавляет, тренирует и воюет вместе с антиправительственными силами. Мы призываем ее приспешников прекратить то насилие, запугивание и эти атаки на миссию ОБСЕ", - сказал Тиллерсон.

Он добавил, что США никогда не признают оккупации Крыма.

"Мы никогда не признаем российскую оккупацию и попытку аннексии Крыма. Санкции, введенные из-за Крыма, будут оставаться в силе, пока Россия не вернет полный контроль на полуострове Украине.

В том, что касается востока Украины, мы присоединяемся к нашим европейским партнерам: сохранение санкций до тех пор, пока Россия не выведет войска из Донбасса и не выполнит Минские договоренности", - сказал Тиллерсон.

Как отмечает DW.com, госсекретарь встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 7 декабря, после чего заявил о "хорошем диалоге" и "сотрудничестве".

Он также сообщил, что вопрос о миротворческой миссии ООН в Украине пока не решен, потому что это "невозможно решить за одну встречу".

Темы: СШАРосcияДонбассКрым
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