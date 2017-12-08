Тіллерсон: Україна – головна перепона у нормалізації відносин між США та Росією

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що покращення відносин Вашингтона та Москви можливе лише після вирішення питання війни на сході України.

Про це він сказав на зустрічі глав МЗС країн-членів Організації з безпеки та співробітництва у Європі, повідомляє Голоc Амepики‏.

Він закликав Москву зупинити агресію, у тому числі і проти спостерігачів ОБСЄ.

"Росія озброює, очолює, тренує і воює разом з антиурядовими силами. Ми закликаємо її поплічників припинити те насильство, залякування та ці атаки на місію ОБСЄ", - сказав Тіллерсон.

Він додав, що США ніколи не визнають окупацію Криму.

"Ми ніколи не визнаємо російську окупацію та спробу анексії Криму. Санкції, що запроваджені через Крим, залишатимуться в силі поки Росія не поверне повний контроль на півострові Україні. У тому, що стосується сходу України, ми приєднуємося до наших європейських партнерів: збереження санкцій до тих пір, поки Росія не виведе війська з Донбасу і не виконає Мінські домовленості", - сказав Тіллерсон.

Як зазначає DW.com, держсекретар мав зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 7 грудня, після якої заявив про "хороший діалог" і "співпрацю".

Водночас він повідомив, що питання про миротворчу місію ООН в Україні поки не вирішене, бо це "неможливо вирішити за одну зустріч".

Як відомо, ОБСЄ хоче співпрацювати з ООН в питанні миротворців на Донбасі.