В штабе уточнили, где 7 декабря погиб боец

В зоне проведения антитеррористической операции 7 декабря погиб один боец ​​ВСУ, еще трое получили ранения.

Об этом на брифинге 8 декабря сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"К сожалению, не обошлось без потерь с нашей стороны. Во время вражеских обстрелов под Авдеевкой от смертельного пулевого ранения погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранение", - сказал он.

По словам Мотузяника, еще двое бойцов ВСУ получили ранения: в районе Широкино один военнослужащий пострадал в результате обстрела из стрелкового оружия, а у Верхнеторецкого – в результате подрыва на вражеской растяжке.

Он также рассказал, что, по информации главного управления разведки Минобороны, в связи с ротационными мероприятиями командного состава в соединениях и частях 1-го и 2-го так называемых армейских корпусов российское оккупационное командование ввело режим прекращения огня до 11 декабря.

"Вместе с тем, несмотря на низкую дисциплинированность и потерю управления со стороны командиров, боевики одной из частей 2-го армейского корпуса осуществили обстрел из крупнокалиберного пулемета передовых позиций сил АТО, и в результате под огонь попала их же диверсионно-разведывательная группа", - сказал Мотузяник.

Как сообщалось ранее, за сутки 7 декабря боевики 17 раз нарушили перемирие.