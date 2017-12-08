Колмогоров заболел – рассмотрение дела перенесли

Рассмотрение дела пограничника Сергея Колмогорова, обвиняемого в убийстве человека на посту 2014 года, перенесли в связи с тем, что Колмогоров заболел.

Об этом "Украинской правде" сообщила помощник судьи Приморского райсуда Мариуполя Татьяна Матус.

"Заседание сегодня состоялось, однако обвиняемый не явился. Рассмотрение дела отложено", - сказала Матус.

Она уточнила, что Колмогоров заболел. Он передал суду соответствующие документы – справку из больницы.

"Заседание перенесли на 11:00 21 декабря", - сказала Матус.

Как сообщила адвокат обвиняемого Оксана Моравская, Колмогоров не смог присутствовать на судебном заседании, поскольку находится на стационарном лечении.

Чем именно болеет пограничник, она говорить отказалась:

"Это медицинская тайна. Человек имеет право не разглашать свой диагноз. Но господин Колмогоров последние 2,5 года находился в не самых лучших условиях. Сейчас ему надо заняться здоровьем".

Моравская заверила, что защита готова к судебным заседаниям.

В то же время она не смогла спрогнозировать, будет ли присутствовать Колмогоров на заседании 21 декабря, отметив, что все будет зависеть от самочувствия пограничника и эффективности лечения.

Как известно, 15 ноября 2016 года Приморский райсуд Мариуполя приговорил к 13 годам тюрьмы пограничника Колмогорова.

Суд счел, что вечером 7 сентября 2014 года обвиняемый умышленно расстрелял из автомата автомобиль Skoda на окраине Мариуполя, что повлекло гибель 30-летней пассажирки – жительницы Донецка.

Колмогоров утверждает, что выполнял приказ начальства об остановке подозрительного автомобиля, который не реагировал на требования правоохранителей.

Защита осужденного просила отправить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

6 ноября Высший спецсуд по рассмотрению уголовных и гражданских дел отправил на пересмотр дело Колмогорова, а также постановил освободить пограничника из-под стражи.

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