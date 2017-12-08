В Украине 2/3 партий показали нули в отчетах

Две трети украинских политических партий указали нулевые расходы в финансовой отчетности за третий квартал 2017 года.



Такую информацию в рамках проекта "Дословно" обнародовал 8 декабря Комитет избирателей Украины.



Отмечается, что из 356 зарегистрированных в Украине партий отчеты в НАПК подали 272. При этом 197 политсил подали пустые отчеты, не указав никаких расходов за три месяца.

Среди партий с нулевыми отчетами есть ряд известных политических сил. В частности, партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

35 политических сил задекларировали символические расходы за три месяца - от 150 гривен до 50 тысяч грн. К примеру, партия "За життя" Вадима Рабиновича официально потратила за июль-сентябрь 2017 только 8 тысяч гривен. Из них 2 тыс. – на аренду помещений и 5 тыс. – на материальные расходы и оплату услуг.

Партия "УДАР" Виталия Кличко потратила 30 тысяч гривен. Из них 15 тысяч были направлены на заработную плату (в аппарате партии работает два человека) и 9000 - на аренду.

"Рух нових сил Михайла Саакашвілі" официально потратил за июль-сентябрь 2017 года только 41 тысячу гривен. Из них почти 32 тыс. грн. было потрачено на аренду помещений.

Еще 3,5 тыс. грн. РНС потратил на участие в телепередаче. Партия также получила спонсорских взносов на 1 миллион гривен, включающий благотворительное предоставление полиграфических и рекламных услуг, баннеров, бесплатное предоставление помещений, автомобилей и тому подобное.

22 партии потратили от 51 до 499 тысяч грн.; 6 партий – от 500 до 999 тыс. грн.

11 партий потратили более миллиона гривен. Из них шесть парламентских партий, получающих средства из госбюджета, а также такие партии как "Основа" – 3,7 млн, Аграрная партия Украины - 2,1млн, "УКРОП" - 2 млн, "Видродження" – 1,7 млн, Украинская Галицкая партия – 1 млн.

Как известно, в октябре 2017 КИУ призвал Национальное агентство по предупреждению коррупции проверить деятельность 21 политической партии, имеющие признаки теневого финансирования.