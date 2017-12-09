Саакашвили в ИВС передадут медикаменты и теплые вещи: простыл на крыше

Внефракционный нардеп, один из лидеров "Руху новых сил" Юрий Деревянко сообщил о намерениях передать лидеру партии, экс-главе Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили лекарства и личные вещи.

Об этом Деревянко сообщил агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы собираемся подойти на три часа (на 15.00 к изолятору временного содержания - ред.)… собираемся передать личные вещи, предметы гигиены, медикаменты, книги", - сказал он.

Он уверил, это не будет митинг или акция протеста, а просто "обычный шаг, жест - передать человеку самое необходимое".

Также нардеп сказал, что сотрудники ИВС могут не разрешить передачу.

"Когда адвокаты спросили, когда можно передать личные вещи – они (сотрудники ИВС - ред.) попытались объяснить, что есть команда до понедельника не передавать ничего, никого не пускать", - добавил он.

В комментарии журналистам адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что политику предоставили "нормальные условия" для пребывания в ИВС, в камере он будет находиться один.

В свою очередь Деревянко сообщил, что для Саакашвили они принесли тетради, канцелярские принадлежности и книги - историю Украины и художественную литературу, о которых попросил сам политик. Также в передаче - тетрадь и ручки, "чтобы он мог работать, передавать нам какие-то заявления", отметил нардеп.

Среди медикаментов, по словам нардепа, Саакашвили передадут препараты от простуды. "Он чувствовал себя не очень хорошо после пребывания на крыше (во время задержания на ул. Костельной), поэтому у него будет его аптечка, которая будет рядом с ним - обычные таблетки, противопростудные первоочередные", - отметил он.

Депутат также сообщил, что подозрение Саакашвили было вручено в пятницу.

Отвечая на вопрос о том, известно ли время судебного заседания по избранию меры пресечения, Деревянко отметил: "Как только будет известно – мы публично всем сообщим".

Он добавил, что прокуроры и следователи могут вручить ходатайство о мере пресечения "в любой момент", а после этого через три часа может быть судебное заседание.

При этом депутат указал, что это должно произойти не позднее 22.30 11 декабря, то есть на протяжении 72 часов с момента задержания Саакашвили.

Как известно, лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили задержали вечером 8 декабря в квартире бывшего главы ГУНП Луганской области Юрия Покиньбороды.

Саакашвили находится в изоляторе временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

Как уточнила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, ему инкриминируют нарушение по ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали.

В ГПУ заявили, что следственные действия с задержанным происходили в присутствии его адвокатов. Прокуроры будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для Саакашвили в виде домашнего ареста.

В связи с арестом Саакашвили объявил бессрочную голодовку.

Как сообщил адвокат политика, суд по избранию меры пресечения Саакашвили может состояться в понедельник, 11 декабря. В этот день истекают 72 часа, когда в соответсвии с нормами КПК ему могут избрать меру пресечения.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала президента Петра Порошенко немедленно освободить Михеила Саакашвили.

Украинская правда