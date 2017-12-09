Дело MH17: Обвиненный российский генерал хочет судиться с журналистами

Российский генерал Николай Ткачев, которого в расследовании Bellingcat и The Insider назвали ключевым фигурантом дела MH17, хочет подать в суд на журналистов.

Об этом он сказал в интервью "Новой газете".

"Они, блин, там понаписали такого, навыдумывали на всю страну! Я тут посоветуюсь с ребятами и придумаю, что делать. Пусть они там [в Bellingcat и Insider] теперь поволнуются. Я, наверное, буду с ними судиться. Пусть докажут хоть что-то из того, что придумали!", - сказал генерал.

Ранее в совместном расследовании Bellingcat и The Insider установили, что ключевым фигурантом дела о сбитом над Донбассом "Боинге" рейса MH17 является российский генерал-полковник Николай Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа РФ.

То, что голос разыскиваемого следствием лица с позывным "Дельфин" идентичен голосу генерала Ткачева, подтвердили две независимые экспертизы.

28 сентября 2016 года возглавляемая Нидерландами Совместная следственная группа (ССГ) опубликовала призыв к свидетелям о содействии в опознании людей, подозреваемых в причастности к катастрофе пассажирского самолета Малайзийских авиалиний. Один из них имел позывной "Дельфин", а в перехваченных телефонных разговорах к нему обращались "Николай Федорович". Другой – "Орион" (Андрей Иванович).

ССГ не уточняет, какую конкретно роль эти люди сыграли в трагедии, но причисляет их к ключевым фигурантам этого дела.

В перехваченной записи к "Дельфину" обращаются "Николай Федорович", не называя его фамилии. Участники боевых действий не всегда называют реальные имена, но то, что "Дельфин" инстинктивно поправляет "Ориона", когда тот по ошибке называет его "Федор Николаевич", скорее указывал на реальность имени.

Как известно, 17 июля 2014 года "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам – Куала-Лумпур, упал в захваченной Донецкой области – все 298 человек погибли.

Эксперты установили, что пассажирский самолет сбили из установки "Бук", привезенной боевикам из России. РФ свою причастность отрицает.

По выводу Bellingcat, "Бук" перевозил отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский ("Хмурый").