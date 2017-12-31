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Ломаченко – лучший боксер года по версии The Ring

Воскресенье, 31 декабря 2017, 23:01

Украинский боксер Василий Ломаченко признан лучшим боксером мира в 2017 году по версии американского журнала The Ring.

"За 89-летнюю историю награды "Боксер года по версии The Ring" ни один боксер не побеждал с таким количеством боев, как в Ломаченко. Мало кто достиг того, что удалось звезде украинского бокса всего после 11 боев", - пишет официальный сайт журнала.

В борьбе за победу украинец опередил трех непобеждённых боксеров - Энтони Джошуа, Теренса Кроуфорда и Майки Гарсия.

Это не первая награда Ломаченко по итогам года. Ранее его признали лучшим боксером мира в 2017 году по версии американского телеканала HBO и издания Fightnews.com.

Также украинец занял второе место в рейтинге "Боксер года" от американского журнала ESPN.

Как сообщалось, 9 декабря 2017 года Ломаченко в четвертый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.

В Нью-Йорке в Madison Square Garden он уверенно победил чемпиона WBA и IBO во втором легчайшем весе кубинца Гильермо Ригондо.

Бой между Ломаченко и Ригондо стал первым в истории поединком двукратных чемпионов Олимпийских игр на профи-ринге.

Алексей Павлыш, УП

Темы: спорт
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