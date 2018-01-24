Хроника 24 января. Тимошенко становится премьером, а Мариуполь накрывают "Градами"

Найцікавіше: 2005. Тимошенко стає прем’єром, а Порошенко – секретарем РНБО 2014. Клюєва призначено головою Адміністрації президента 2015. Бойовики обстріляли Маріуполь з "Градів"

2001, середа

– Учасникам акції "Україна без Кучми" не дозволяють встановити намети в Києві на майдані Незалежності, а в Дніпропетровську до акції приєднується районна організація Народно-демократичної партії.

2002, четвер

– США наклали 75-мільйонні санкції на Україну через її неспроможність покінчити з розквітом піратського виробництва музичних компакт-дисків.

2003, п'ятниця

– "Ми не заперечуємо проти схеми, коли, наприклад, Ющенко – президент, Тимошенко – прем'єр-міністр", – заявив один із лідерів БЮТ Олександр Турчинов щодо можливості того, що Юлія Тимошенко не балотуватиметься на президентських виборах у 2004 році.

2005, понеділок

– Перед відльотом до Москви президент України Віктор Ющенко підписав перші укази про кадрові призначення.

Виконуючим обов’язки прем’єра Ющенко призначив Юлію Тимошенко.

Ще одним указом президент скасував структуру Адміністрації президента й затвердив положення про створення Секретаріату президента, який очолив Олександр Зінченко.

А Петро Порошенко став секретарем Ради національної безпеки й оборони.

– Президент Росії Володимир Путін, зустрічаючи нового президента України Віктора Ющенка, підкреслив, що Росія завжди говорила, що буде працювати з будь-яким керівником, якого обере український народ.

"Передвиборчу сторінку, думаю, вдалося перегорнути", – сказав Ющенко на прес-конференції в Москві, вважаючи, що під час переговорів із Путіним лідерам двох країн вдалося зняти напруженість.

2006, вівторок

– Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявив, що затримати генерала Олексія Пукача в Ізраїлі у 2005 році зашкодив спецназ СБУ.

2007, середа

– Голова ВР Олександр Мороз пропонує президенту Віктору Ющенку спочатку підписати закон про Кабмін, а потім внести свої пропозиції, які Верховна Рада, мовляв, обов’язково розгляне.

2008, четвер

– "Фракція "НУ-НС" припиняє вирішення будь-яких кадрових питань до того моменту, поки не буде проголосовано 12 законопроектів, внесених президентом у Верховну Раду як першочергові", – заявив заступник голови блоку "НУ-НС" Ігор Кріль.

2011, понеділок

– Правоохоронці затримали колишнього голову Верховної Ради Криму, депутата кримського парламенту Анатолія Гриценка за підозрою в причетності до незаконних операцій із земельними ділянками.

2012, вівторок

– Апеляційний суд Києва дозволив Генпрокуратурі переслідувати свекра Юлії Тимошенко Геннадія і колишнього бухгалтера ЄЕСУ Антоніну Болюру, заявили у партії "Батьківщина".

– Видатки на автобазу Державного управління справами, яка обслуговує Адміністрацію президента, лише в першому кварталі становитимуть 13,4 мільйони гривень. Таку відповідь УП отримала на свій інформаційний запит з Адміністрації президента.

Відповідно до ще однієї відповіді на інформаційний запит УП, утримання резиденцій "Конча-Заспа" та "Пуща-Водиця", де розташовані маєтки українських чиновників, обійдеться бюджету 2012 року в 50 мільйонів гривень.

2013, четвер

– На листопадовому саміті Східного партнерства у Вільнюсі Україна планує підписати Угоду про асоціацію Україна-ЄС, заявив президент Віктор Янукович, відповідаючи на запитання журналістів про тему двосторонньої зустрічі з головою Європарламенту Мартіном Шульцом у четвер у Давосі.

– У Давосі в присутності президента України та прем’єр-міністра Нідерландів підписано газову угоду між Shell та компанією "Надра Юзівська" щодо видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в межах Донецької та Харківської областей.

2014, п'ятниця

– Хроніка Революції Гідності.

Лідери опозиції ухвалили рішення про вихід з переговорного процесу з владою та розширення території Майдану до вулиці Ольгинської.

"Ще місяць тому Майдан розійшовся б, якби була відставка Захарченка з посади міністра внутрішніх справ. Ще два тижні тому можна було задовольнити людей відставкою уряду. Сьогодні люди вимагають відставки президента", – заявив лідер партії "УДАР" Віталій Кличко.

Віктор Янукович призначив Андрія Клюєва головою Адміністрації президента.

Частина бійців львівського "Беркуту" написали рапорти на звільнення.

2015, субота

– У результаті обстрілу бойовиками з "Градів" мікрорайону "Східний" Маріуполя загинули 15 осіб, повідомило донецьке облуправління МВС.

Згодом з'ясувалося, що загинули 26 маріупольців та поранено 102 мирних мешканці. Оприлюднено список загиблих.

– З Донецького аеропорту евакуювали ще шістьох поранених українських бійців.

2016, неділя

– Двоє українських військових дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– На тимчасово окупованій території Донецької області від грипу та ГРВІ померли вже близько 300 осіб, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

2017, вівторок

– Один український військовий дістав поранення внаслідок обстрілу бойовиками позицій сил АТО.

– СБУ вирішила перевірити висловлювання Віктора Пінчука, це випливає з відповіді глави СБУ Василя Грицака на звернення депутата Дмитра Яроша.

29 грудня 2016 року в статті для The Wall Street Journal Пінчук запропонував владі і громадянам України погодитися на низку "болючих компромісів" заради завершення конфлікту з Росією.

Олег Поліщук, для УП