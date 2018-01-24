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В НАБУ рассказали, что искали у Пимаховой

Среда, 24 января 2018, 13:53

Обыски у первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой проводились с целью поиска и изъятия денег.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Facebook.

"Обыски проводятся с целью поиска и изъятия денежных средств, вероятно полученных должностным лицом ГМС и другими должностными лицами как неправомерная выгода, а также выявления и фиксации других сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что 24 января 2018 проводят ряд обысков.

Все они проходят в рамках досудебного расследования в уголовном производстве "по фактам получения взяток должностным лицом ДМС, занимающим особо ответственное положение".

"По данным следствия, организованная группа лиц (в состав которой вероятно входили должностные лица Государственной миграционной службы) с привлечением руководителей и сотрудников Главного управления ГМС в Киеве, ввела преступную схему легализации иностранных граждан на территории Украины, в том числе выходцев из стран Ближнего Востока", - говорится в сообщении.

По мнению детективов бюро, они за денежное вознаграждение выдавали вид на жительство, а также оформляли украинское гражданство с использованием поддельных документов с последующей выдачей паспортов граждан Украины и паспортов граждан Украины для выезда за границу.

Досудебное расследование в уголовном производстве начали 28 ноября 2017 года.

Как известно, утром 24 января НАБУ проводило обыск у Пимаховой. 

Первый заместитель председателя Государственной миграционной службы назвала обыск НАБУ местью за то, что она рассказала о предложении взятки.

29 ноября 2017 года Государственная миграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС. Тогда же в конспиративных помещениях НАБУ прошли обыски.

30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию по раскрытию коррупционной схемы, а СБУ, ведя прослушку для бюро, "завербовала" Пимахову для давления на бюро.

После того Пимахова выступила с обличительным заявлением и заверила, что сама обратилась к правоохранителям, не зная, что Сергей Титенков – агент НАБУ.

Луценко назвал методы НАБУ недопустимыми, детективов НАБУ избранными без конкурса, а технику, которую они используют, – незаконной.

В НАБУ опровергли его слова.

После скандала вокруг НАБУ Пимахова ушла в отпуск.

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"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУобыскиМиграционная служба
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