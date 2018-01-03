В Донецкой области вандалы осквернили памятник погибшим бойцам АТО

В Константиновке Донецкой области неизвестные повредили памятник трем местным жителям, которые погибли на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Вчера, 2 января, в Константиновское отделение полиции поступило сообщение о том, что в Константиновке поврежден памятный знак в сквере Афганцев в честь трех местных жителей, которые погибли, защищая Украину во время антитеррористической операции", - рассказывают правоохранители.

По их данным, памятник был открыт 13 октября 2017 года.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Полиция Константиновки ищет вандалов.

Как узнало местное издание ZI, в ночь с 1 на 2 января злоумышленники повалили на землю две плиты с изображением флага Украины и словами из гимна, а герб Украины разбили и разбросали вокруг.

По информации издания, это уже второе повреждение памятника.