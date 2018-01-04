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Совет судей Украины поговорит о пьяных судьях за рулем

Четверг, 4 января 2018, 00:41
Совет судей Украины поговорит о пьяных судьях за рулем

На ближайшем заседании Совета судей Украины (ССУ) будет обсуждена ситуация со злоупотреблением алкоголем судьями и управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба ССУ.

Заседание ССУ, которое назначено на 12 января, созывают в связи с ДТП, произошедшими в течении последней недели с участием судей.

ССУ напоминает, что по факту смертельного ДТП, которое произошло 27 декабря, с участием, как установила полиция, судьи Васильковского горрайонного суда Сергея Корниенко, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжелое телесное повреждение).

Также, по факту ДТП, участником которого стал судья Киево-Святошинского суда Дмитрий Усатов, который находился в состоянии алкогольного опьянения, открыто производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

В РСУ утверждают, что если первый случай можно расценивать как совпадение трагических обстоятельств, то второй свидетельствует о наличии серьезной проблемы со злоупотреблением алкоголем судьями и управлением автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

"Такие действия несут признаки не только административного и уголовного правонарушения, но и подрывают авторитет судебной власти и доверие общества к судьям, которые честно и с достоинством выполняют свои обязанности", - заявляет ССУ.

"Учитывая такие случаи, Советом судей Украины будет проведено тщательное изучение ситуации с последующим реагированием в соответствии с законами Украины", - сообщила пресс-служба органов судейского самоуправления.

Темы: судДТП
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