В Николаеве массовым гепатитом А уже занимаются следователи

Следственные органы Николаевской области проводят расследование по факту массового заболевания граждан гепатитом А.



Как сообщает полиция области, назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.



Сведения по факту массового заражения граждан гепатитом А внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 130 УКУ "Заражение вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной болезни". Санкции данной статьи – лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.



Начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Павел Георгиев сообщил, что по состоянию на 9 утра 4 января в областной инфекционной больнице находились 33 пациента. Из них подтвержден диагноз у 16 ​​человек. Еще 6 детей находятся в областной детской инфекционной больнице, диагноз подтвержден у 1 ребенка.



Все необходимые лекарства есть. В случае увеличения количества пациентов с гепатитом А власти подготовили необходимый резерв коек.



Семейные врачи проводят санитарно-просветительную работу с людьми по профилактике заболевания и своевременного обращения к врачу.



С 9 января в областном центре паллиативной помощи и интегрированных услуг также будут проводить обследование на гепатит А для пациентов Николаева и области.



В случае, если количество пациентов с подозрением на гепатит А увеличится в ближайшее время, в резерве есть еще достаточное количество коек в областной и областной детской инфекционной больницах.



Уже взяты пробы воды, результаты лабораторных исследований будут готовы в ближайшее время, сообщает сайт горсовета.



Коллективы образовательных учреждений, в которых выявлены больные гепатитом А или люди с подозрением на гепатит А, не требуют никакой временной изоляции.



Обеспечен тщательный профессиональный надзор, санитарные мероприятия (дезинфекция и т.д.) усиленны в соответствии с действующими нормами и стандартами.

Пресс-служба управления здравоохранения Николаевской ОГА уверяет, что эпидемии гепатита А в Николаеве пока нет, потому что показатели заболеваемости находятся на уровне ниже среднего показателя по Украине.



Глава администрации Заводского района Николаева Виктор Дмитрук 4 января провел внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций района по факту вспышки заболеваемости граждан с предварительным диагнозом гепатит А.



Он сообщил, что временно запрещена деятельность 7 пунктов разлива доочищенной питьевой воды.



Созданы мобильные группы по проведению инвентаризации пунктов разлива доочищенной питьевой воды на территории Заводского района, которые подадут информацию в Николаевское городское управление Госпродпотребслужбы.