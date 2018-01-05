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Саакашвили вызвали на допрос в СБУ 10 января - адвокат

Пятница, 5 января 2018, 19:29

Лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили вызвали на допрос в Главное управление Службы безопасности Украины 10 января.

Об этом сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что Саакашвили и его защитники готовы прийти на допрос при условии, что все соответствующие документы о вызове на допрос оформлены надлежащим образом и все процедуры будут проходить в соответствии с законодательством.

Как известно, Саакашвили вызвали в СБУ на допрос в конце декабря. Впервые он не смог прийти в СБУ из-за проведения в тот день заседания Апелляционного суда Киева по рассмотрению апелляции прокуратуры на решение Печерского райсуда Киева об отказе в домашнем аресте политика.

Позже он отказался идти на допрос. Защита объяснила этот отказ тем, что Саакашвили поступили повестки о допросе и о взятии образцов для экспертизы, что, по утверждению защитника, незаконно.

В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства

8 декабря в Украине Саакашвили задержали и поместили в изолятор временного содержания СБУ в Аскольдовом переулке.  Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

ГПУ утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

11 декабря в Печерском райсуде избирали меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили.  Суд отпустил Саакашвили на время расследования.

Прокуратура просила суд избрать меру пресечения задержанному Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста.

Апелляцию прокуратуры на решение Печерского райсуда Киева об избрании меры пресечения для Саакашвили, которая должна была рассматриваться 22 декабря, перенесли сначала на 3 января, а потом на 11 января.

Темы: СаакашвилиСБУдопрос
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