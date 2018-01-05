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Саакашвілі викликали на допит до СБУ 10 січня – адвокат

П'ятниця, 5 січня 2018, 19:29

Лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі викликали на допит до Головного управління Служби безпеки України 10 січня.

Про це повідомив його адвокат Руслан Чорнолуцький, передає "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що Саакашвілі та його захисники готові прийти на допит за умови, що всі відповідні документи щодо виклику на допит оформлені належним чином і всі процедури відбуватимуться відповідно до законодавства.

Як відомо, Саакашвілі викликали в СБУ на допит в кінці грудня. Вперше він не зміг прийти в СБУ через проведення в той день засідання Апеляційного суду Києва з розгляду апеляції прокуратури на рішення Печерського райсуду Києва про відмову в домашній арешт політика.

Пізніше він відмовився йти на допит. Захист пояснив цю відмову тим, що Саакашвілі надійшли повістки про допит і про взяття зразків для експертизи, що, за твердженням захисника, незаконно.

У липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства.

8 грудня в Україні Саакашвілі затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

11 грудня у Печерському райсуді розглядали обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі. 

Суд відпустив екс-президента Грузії на час розслідування.

Прокуратура просила суд обрати запобіжний захід затриманому Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Апеляцію прокуратури на рішення Печерського райсуду Києва щодо обрання запобіжного заходу для Саакашвілі, яка мала розглядатись 22 грудня, перенесли спершу на 3 січня, а потім на 11 січня.

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліСБУдопит
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