Тиллерсон ответил на вопрос об умственной пригодности Трампа

Государственный секретарь Рекс Тиллерсон никогда не ставил под сомнение умственную пригодность президента Дональда Трампа и намерен оставаться на своем посту в течение всего года.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью CNN.

Такой ответ Тиллерсон дал на вопрос о книге Майкла Вольфа "Огонь и ярость" о первом годе президентства Трампа. Автор книги ставит вопрос о темпераменте президента.

"Я никогда не сомневался в его умственной пригодности", - сказал Тиллерсон в интервью. "У меня нет причин подвергать сомнению его умственную пригодность".

Тиллерсон также опроверг обвинения в книге Вольфа, что Трампу не хватает внимания и он не может сосредоточиться на встречах с иностранными лидерами, иногда покидая их на ранней стадии.

"Я никогда не видел, чтобы президент покидал встречу с иностранным лидером", - сказал Тиллерсон, добавив, что среди всех чиновников он, вероятно, провел больше времени с президентом, чем, возможно, министр обороны Джеймс Мэттис.

В разговоре с корреспондентом Тиллерсон сказал, что его отношения с Трампом развиваются и в течении своего первого года работы он учился ориентироваться в них.

"Мои отношения с ним ... являются развивающимися", - сказал Тиллерсон, добавив, что он не встречался с Трампом, когда его попросили возглавить Государственный департамент и им нужно было научиться понимать друг друга.

В то время как Трамп неоднократно критиковал дипломатические усилия Тиллерсона в твитах, а источники Белого дома регулярно "сливали" информацию, наносящую ущерб бывшему президенту ExxonMobil, Тиллерсон сказал, что он "в прошлом году лучше узнал, как сотрудничать с президентом".

"Мне нужно было изучить, что эффективно с этим президентом, он не типичный для президентов прошлого. Я думаю, это хорошо известно. Это также то, почему его выбрал американский народ", - сказал Тиллерсон.

В то же время, Тиллерсон заявил, вопреки слухам, что он не уйдет со своей должности.

"Я думаю, что у нас будет очень продуктивный 2018 год", - сказал Тиллерсон. "Государственный департамент усиливается каждый день, понимает чего мы пытаемся достичь. И я ожидаю, что у нас будет очень и очень успешный 2018 год".