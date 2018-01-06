За безопасностью на Рождество будут следить 7 тысяч спасателей

На период 6-9 января подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим несения службы.

Как сообщил глава ГосЧС Николай Чечеткин, на круглосуточном дежурстве будут находиться около 7 тысяч спасателей и более 2 тысяч единиц техники.

"Организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Нацполиции, региональными службами гражданской защиты на объектах, задействованных в проведении мероприятий на Рождественские праздники ... В готовности к применению находится авиация ГосЧС - самолет Ан-26 медико-санитарного назначения и вертолет Ми-8", - отметил Чечеткин.

Ранее в Нацполиции сообщили, что на Рождество безопасность и порядок возле храмов будут обеспечивать более 18 тыс. правоохранителей - полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

Украинская правда