Перед Рождеством боевики обстреляли ВСУ из пулеметов возле Новолуганского
Суббота, 6 января 2018, 18:25
В течение субботы в зоне проведения АТО зафиксировано нарушение "тишины" со стороны боевиков возле Новолуганского.
Об этом вечером 6 января сообщили в пресс-центре штаба АТО.
"Несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии, боевики не смогли в полной мере обеспечить режим тишины. С начала суток зафиксирован один обстрел укреплений ВСУ", - сообщили в штабе.
В частности, боевики вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов близ Новолуганского.
"Военнослужащие ВСУ огонь в ответ не открывали. На других участках линии разграничения нарушения режима "тишины" не зафиксированы", - отметили в пресс-центре штаба.