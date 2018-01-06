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Перед Рождеством боевики обстреляли ВСУ из пулеметов возле Новолуганского

Суббота, 6 января 2018, 18:25

В течение субботы в зоне проведения АТО зафиксировано нарушение "тишины" со стороны боевиков возле Новолуганского.

Об этом вечером 6 января сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии, боевики не смогли в полной мере обеспечить режим тишины. С начала суток зафиксирован один обстрел укреплений ВСУ", - сообщили в штабе.

В частности, боевики вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов близ Новолуганского. 

"Военнослужащие ВСУ огонь в ответ не открывали. На других участках линии разграничения нарушения режима "тишины" не зафиксированы", - отметили в пресс-центре штаба.

Темы: АТОДонбассМинские соглашения
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