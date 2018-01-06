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Перед Різдвом бойовики обстріляли ЗСУ з кулеметів біля Новолуганського

Субота, 6 січня 2018, 18:25

Протягом суботи у зоні проведення АТО зафіксовано порушення "тиші" з боку бойовиків біля Новолуганського.

Про це ввечері 6 січня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, бойовики не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші.  З початку доби зафіксовано один обстріл укріплень ЗСУ", - повідомили у штабі.

Зокрема бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів біля Новолуганського.

"Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. На інших ділянках лінії розмежування порушень режиму "тиші" не зафіксовано", - зазначили у прес-центрі штабу. 

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбасМінські угоди
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