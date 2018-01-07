В Афганистане ликвидировали 20 боевиков ИГИЛ

По меньшей мере 20 боевиков террористической группировки "Исламское государство" были ликвидированы в результате авиаудара военных на северо-востоке страны.

Об этом сообщает афганское агентство Khaama.

По информации агентства, афганским военным удалось уничтожить двух лидеров террористов.

Отмечается, что удар был нанесен по лагерю ИГИЛ, расположенном в провинции Лагман.

В вооруженных силах Афганистана сообщили, что местные жители в результате атаки не пострадали.

Как известно, командующий Сил специальных операций Канады Майк Руло подчеркнул, что ИГИЛ может уйти в подполье после того, как потерпит полное поражение в Ираке и Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что международная антитеррористическая коалиция во главе с США освободила от боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" почти 100 процентов территорий Сирии и Ирака.