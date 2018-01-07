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Трамп уверен в правильности своих действий по расследованию в отношении РФ

Воскресенье, 7 января 2018, 02:35
Трамп уверен в правильности своих действий по расследованию в отношении РФ

Президент США Дональд Трамп убежден, что все его действия, связанные с расследованием возможного вмешательства России в выборы главы американского государства, были "полностью уместными".

Об этом он заявил на встрече с журналистами, передает DW.

Издание отмечает, что слова Трампа стали реакцией на публикации в американских СМИ: агентство AP сообщило, что Трамп через аппарат Белого дома пытался повлиять на генпрокурора США Джеффа Сешнса. Президент якобы просил его не отстраняться от расследования Министерства юстиции США о роли РФ в избирательной кампании 2016 года.

В марте 2017 Сешнс официально взял самоотвод и отказался подключаться к любым следственным действиям в отношении России. После этого в мае 2017 года на должность спецпрокурора с РФ с подачи американского Минюста был назначен Роберт Мюллер.

Трамп уверен, что он не сделал "ничего предосудительного", а его команда "открыто" взаимодействовала с Мюллером.

Американский президент также повторил, что все обвинения в связях с Россией крайне негативно отражаются на имидже США, которые "глупо выглядят" через этот скандал.

"Никакого сотрудничества, никаких преступных деяний не было", - подчеркнул Трамп.

Ранее советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что Трамп знает о вмешательстве РФ в выборы в США.

Как известно, американские спецслужбы убеждены, что российские власти стоят за попытками повлиять на результат выборов 2016 года в США. В нескольких странах Европы также пришли к выводу, что Россия пыталась вмешаться в выборы, в частности, во Франции, Испании и во время голосования по Brexit в Великобритании.

В конце декабря в интервью New York Times президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на справедливость в отношении него со стороны специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в президентскую кампанию США в 2016 году.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСШАРосcиявиборы
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