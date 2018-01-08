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В одесский порт зашел американский эсминец Carney

Понедельник, 8 января 2018, 16:38

В одесский порт 8 января зашел американский эсминец Carney DDG64.

Как сообщает "Думская", эсминец пробудет в Одессе до 11 января.

По данным командования 6-го флота ВМС США, цель визита корабля - "проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО".

В июле прошлого года "Carney" принимал участие в международных учениях "Си Бриз-2017". 

 
фото - "думская"

Темы: ОдессаСШАфлотармия
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