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В одеський порт зайшов американський есмінець Carney

Понеділок, 8 січня 2018, 16:38

В одеський порт 8 січня зайшов американський есмінець Carney DDG64.

Як повідомляє "Думская",  есмінець пробуде в Одесі до 11 січня.

За даними командування 6-го флоту ВМС США, мета візиту корабля - "проведення операцій з забезпечення безпеки на морі та зміцнення комбінованої готовності і військово-морського потенціалу серед союзників і партнерів НАТО".

У липні минулого року "Carney" брав участь в міжнародних навчаннях "Сі Бриз-2017".

 
фото - "думская"

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Теми: ОдесаСШАфлотармія
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