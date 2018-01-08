В одеський порт зайшов американський есмінець Carney

В одеський порт 8 січня зайшов американський есмінець Carney DDG64.

Як повідомляє "Думская", есмінець пробуде в Одесі до 11 січня.

За даними командування 6-го флоту ВМС США, мета візиту корабля - "проведення операцій з забезпечення безпеки на морі та зміцнення комбінованої готовності і військово-морського потенціалу серед союзників і партнерів НАТО".

У липні минулого року "Carney" брав участь в міжнародних навчаннях "Сі Бриз-2017".