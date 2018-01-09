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В правительстве Великобритании сменилось несколько министров

Вторник, 9 января 2018, 01:06

В правительстве Великобритании 8 января произошли изменения, которые не затронули ключевых министров.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что новым министром юстиции стал Дэвид Гок - он заменил Дэвида Лидингтона, который ушел работать канцлером герцогства Ланкастерского.

Экс-министр культуры Карен Брэдли назначена на должность министра по делам Северной Ирландии.

Свои посты сохранили министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис и министр обороны Гэвин Уильямсон, министр финансов Филипп Хаммонд, министр иностранных дел Борис Джонсон и глава МВД Эмбер Радд.

Остается вакантной должность главы секретариата кабинета министров.

Как известно, в декабре 2017 года заместитель премьер-министра Великобритании и глава секретариата кабинета министров Дамиан Грин объявил о своей отставке из-за скандала с порнографией.

Темы: Великобритания
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