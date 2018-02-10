Матиос: Люди, "похитившие" Шепелева - не из военной прокуратуры

Замгенпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос опровергает заявления экс-депутата Александра Шепелева о том, что люди, которые якобы его похитили несколько дней назад, были представителями военной прокуратуры.

Об этом Матиос сообщил в комментарии "Украинской правде" на просьбу прокомментировать заявления Шепелева.

"Это абсурдно по определению даже так думать", - заявил Матиос.

"Военная прокуратура не имеет и не осуществляет функций оперативной службы, прослушивания, разведки и спецназа. Поэтому утверждение Шепелева, а следовательно - и журналистов - об установлении его местонахождения и дальнейшем удержании военной прокуратурой точно абсурдны", - подчеркнул он.

"Если у подозреваемого Шепелева будет фантазия и желание рассказать о различных действиях политикума Украины, и это будет иметь признаки тех или иных преступлений, мы, как и всегда это делали, расследуем и проверим все полностью объективно, беспристрастно и по закону, несмотря на фамилии и должности", - добавил Матиос.

Как известно, экс-нардеп от БЮТ и Партии регионов Александр Шепелев был задержан вечером 8 февраля. При себе у него было удостоверение "ДНР".

В суде, куда его доставили для избрания меры пресечения, Шепелев рассказал журналистам, что неизвестные задержали его несколько дней назад. По его словам, они назвались работниками военной прокуратуры и силой выбивали из него информацию о представителях власти, в частности о президенте Петра Порошенко и лидере Батькивщины Юлии Тимошенко.

Печерский райсуд избрал Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.

Шепелева обвиняют в заказном убийстве, хищении средств игосударственной измене.

Он дважды избирался в парламент по спискам БЮТ, но в 2010 году был исключен из фракции и перешел во фракцию Партии регионов, откуда все же впоследствии вышел. На парламентских выборах 2012 года баллотировался по мажоритарному округу №13 (Винницкая обл.) как самовыдвиженец, однако занял лишь 7-е место.

В 2012 году против экс-нардепа было возбуждено дело по подозрению в причастности к расхищению средств "Родовид Банка" на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года.

Позже МВД Украины сообщило, что Шепелев находится в международном розыске по подозрению в покушении на убийство и хищении средств.

Кроме того, экс-депутат фигурировал в делах об убийстве главы наблюдательного совета "Автокразбанк" Сергея Кириченко в январе 2003 года и о покушении на жизнь бывшего акционера "Родовида" Сергея Дядечко.

В ночь на 6 июля 2014 года Шепелев бежал вместе с конвоиром из больницы скорой помощи, где находился на лечении после экстрадиции и содержался под стражей.

В конце марта 2014 года Шевченковский райсуд Киева избрал для Шепелева меру пресечения в виде двухмесячного ареста.

20 марта 2015 года в России задержали экс-нардепа Шепелева.

В августе 2016 года стало известно, что Главная военная прокуратура также открыла против экс-депутата дело по подозрению в государственной измене. По имеющимся данным, Шепелев перешел на службу в ФСБ России.

В апреле 2017 года российские СМИ сообщили о задержании Шепелева в Москве по ордеру на арест от Печерского районного суда Киева.

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