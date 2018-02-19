Хроника 19 февраля. Второй кровавый день Майдана и выход ВСУ из Дебальцево

Найцікавіше: 2004. Ківалова обрано головою Центрвиборчкому 2005. Ющенко призначив Порошенка секретарем РНБО 2014. Попри десятки загиблих Майдану вдається встояти 2015. Понад 90% особового складу ЗСУ вийшли з Дебальцевого

2001, понеділок

– "Якщо хтось видає за кризу непомірну активність деяких депутатів, які взяли на себе роль вічних революціонерів, це, звичайно, шкода, але не смертельно", – заявив президент Леонід Кучма щодо подальшого розгортання акції "Україна без Кучми".

2002, вівторок

– Податківці увірвалися до офісу інтернет-видання "Обком", вилучили системні блоки й опечатали комп'ютери, обшук тривав понад дві години.

Головна причина дій податкових органів, на думку журналістів, – критичні статті про голову Державної податкової адміністрації Миколу Азарова.

2003, середа

– США звернулися до України з проханням надати батальйон ліквідації наслідків бактеріологічної та хімічної зброї в Іраку.

Ноту з таким проханням направлено до президента Леоніда Кучми та міністерства закордонних справ, повідомив посол США в Україні Карлос Паскуаль.

З відправлення в березні 2003 року українського РХБ батальйону до Іраку почалася наймасштабніша за всю історію незалежності України закордонна операція, яка тривала до 9 грудня 2008 року.

2004, четвер

– Главою Центральної виборчої комісії обрано Сергія Ківалова, його кандидатуру, яка була єдиною, підтримали всі 15 членів Центрвиборчкому.

Під час Помаранчевої революції, яка виникла через фальсифікації президентських виборів-2004, голова ЦВК Ківалов отримав прізвисько "Підрахуй".

2005, субота

– Президент Віктор Ющенко офіційно призначив Петра Порошенка секретарем РНБО, який за посадою є радником президента з питань національної безпеки й оборони.

2007, понеділок

– Член парламентської фракції "Наша Україна" Олександр Третьяков заявив, що в областях уже почали створюватися об'єднання фракцій "Нашої України" та БЮТ у радах різних рівнів.

2008, вівторок

– Заяву про вихід з партії "Наша Україна" підписав заступник голови Секретаріату президента Роман Безсмертний.

Також вийшли з партії Віктора Ющенка члени політради та депутати Оксана Білозір, Ігор Кріль, Василь Петьовка, Михайло Полянчич та Віктор Тополов.

Згодом частина з цих політиків поповнить лави партії Віктора Балоги "Єдиний Центр".

2009, четвер

– Верховна Рада Криму направила керівництву України звернення з закликом утриматися від відкриття в Сімферополі представницького офісу США.

"Відкриття представницького офісу США розцінюється значною частиною громадськості Криму як провокаційне, спрямоване на підрив політичної стабільності в Криму і на подальше погіршення українсько-російських відносин", – йшлося у зверненні кримських депутатів.

2010, п'ятниця

– "Я щиро сподіваюся, що новий президент України Янукович Віктор Федорович постарається зробити свій внесок у зміцнення взаємин, торговельних відносин, економічних зв'язків у цілому – не тільки з Росією, але й з іншими країнами. Мені здається, це цілком відповідає інтересам українських споживачів", – заявив президент Росії Дмитро Медведєв.

2012, неділя

– 40-річний Віталій Кличко знову відстояв свій чемпіонський титул у боксі, захистивши пояс чемпіона світу за версією WBC у поєдинку з британським боксером Дереком Чесорою.

2013, вівторок

– Опозиційні фракції продовжили блокування трибуни і президії Верховної Ради.

Депутати від "Батьківщини" прийшли в парламент у вишиванках, а "УДАРівці" одягнули свої червоні светри з написом "Голосуй особисто".

2014, середа

Хроніка Революції Гідності.

– Кількість жертв силового протистояння в центрі Києва зростає. Як повідомив УП вночі керівник медичної служби Майдану Олег Мусій, з боку мітингувальників – 20 померлих і близько 500 поранених.

– З підпаленого силовиками Будинку профспілок, у якому був Штаб національного спротиву, триває екстрена евакуація.

Активісти натягнули брезент, щоб заблоковані в будівлі на верхніх поверхах люди змогли залишити її, вистрибнувши у вікна.

– У центрі Києва на вулиці Велика Житомирська "тітушки" розстріляли двох людей, повідомили очевидці. Згодом з’ясувалося, що там загинув журналіст газети "Вести" В'ячеслав Веремій.

– Зранку стало зрозуміло, що Майдан вистояв.

На підмогу до Києва прорвалося кілька мікроавтобусів зі Львова, але столичне метро продовжує не працювати.

– Львівська Народна рада взяла на себе всю відповідальність за долю області і підпорядкувала собі всі виконавчі органи. Львівські депутати заявили, що в Києві "режим розпочав відкриті бойові дії проти народу".

– Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу заявив, що ЄС реагуватиме на будь-яке погіршення ситуації в Україні цілеспрямованими заходами щодо відповідальних за насильство.

– В Ужгороді, Луцьку, Вінниці, Сумах, Полтаві та інших містах відбуваються масові акції протесту. Протестувальники захоплюють управління МВС та облдержадміністрації.

– Служба безпеки спільно з Антитерористичним центром розпочинають "антитерористичну операцію" на території України, йдеться в оприлюдненій заяві глави СБУ Олександра Якименка.

Через деякий час силовики ввімкнули задню – мовляв, СБУ тільки готує антитерористичну операцію по всій країні, а не приступила до її реалізації.

– За добу міліція затримала 77 учасників масових протестів, почато близько 40 кримінальних проваджень, йдеться в повідомленні на сайті МВС.

– Президент Віктор Янукович звільнив генерал-полковника Володимира Заману з посади начальника Генерального штабу Збройних сил та призначив на його місце адмірала Юрія Ільїна.

Раніше Замана відмовився використовувати українську армію в придушенні Майдану.

– Президент США Барак Обама заявив, що насильство в Україні матиме наслідки, якщо влада перейде межу, та закликав військових не втручатися в ситуацію, яку має бути вирішено мирними громадянами.

– "Є позитивна новина – штурм і зачистку, які планувалися, скасовано. Зараз оголошено перемир’я і початок переговорного процесу для стабілізації ситуації", – заявив пізно ввечері Арсеній Яценюк.

2015, четвер

– 14 українських військових загинули, ще 172 дістали поранення за минулу добу в зоні АТО.

За даними штабу АТО, понад 90% особового складу ЗСУ вийшли з Дебальцевого. Для бійців створено "коридор", який захищає українська артилерія.

– Понад 90 українських військових потрапили в полон під час бою за Дебальцеве, місцеперебування ще 82-х невідомо, – повідомила прес-служба Генштабу.

2016, п'ятниця

– Один український військовий дістав поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

Спікер Верховної Ради Володимир Гройсман оголосив про вихід з коаліції фракції "Самопоміч", а лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко у свою чергу показав з трибуни лист про вихід його фракції з коаліції.

2017, неділя

– 9 військовослужбовців зазнали поранень і травм, один боєць зник безвісти за минулу добу в зоні проведення АТО.

Олег Поліщук, для УП