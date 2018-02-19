Хроника 19 февраля. Второй кровавый день Майдана и выход ВСУ из Дебальцево

Найцікавіше:
2004. Ківалова обрано головою Центрвиборчкому
2005. Ющенко призначив Порошенка секретарем РНБО
2014. Попри десятки загиблих Майдану вдається встояти
2015. Понад 90% особового складу ЗСУ вийшли з Дебальцевого
2001, понеділок
– "Якщо хтось видає за кризу непомірну активність деяких депутатів, які взяли на себе роль вічних революціонерів, це, звичайно, шкода, але не смертельно", – заявив президент Леонід Кучма щодо подальшого розгортання акції "Україна без Кучми".
2002, вівторок
– Податківці увірвалися до офісу інтернет-видання "Обком", вилучили системні блоки й опечатали комп'ютери, обшук тривав понад дві години.
Головна причина дій податкових органів, на думку журналістів, – критичні статті про голову Державної податкової адміністрації Миколу Азарова.
2003, середа
– США звернулися до України з проханням надати батальйон ліквідації наслідків бактеріологічної та хімічної зброї в Іраку.
Ноту з таким проханням направлено до президента Леоніда Кучми та міністерства закордонних справ, повідомив посол США в Україні Карлос Паскуаль.
З відправлення в березні 2003 року українського РХБ батальйону до Іраку почалася наймасштабніша за всю історію незалежності України закордонна операція, яка тривала до 9 грудня 2008 року.
2004, четвер
– Главою Центральної виборчої комісії обрано Сергія Ківалова, його кандидатуру, яка була єдиною, підтримали всі 15 членів Центрвиборчкому.
Під час Помаранчевої революції, яка виникла через фальсифікації президентських виборів-2004, голова ЦВК Ківалов отримав прізвисько "Підрахуй".
2005, субота
– Президент Віктор Ющенко офіційно призначив Петра Порошенка секретарем РНБО, який за посадою є радником президента з питань національної безпеки й оборони.
2007, понеділок
– Член парламентської фракції "Наша Україна" Олександр Третьяков заявив, що в областях уже почали створюватися об'єднання фракцій "Нашої України" та БЮТ у радах різних рівнів.
2008, вівторок
– Заяву про вихід з партії "Наша Україна" підписав заступник голови Секретаріату президента Роман Безсмертний.
Також вийшли з партії Віктора Ющенка члени політради та депутати Оксана Білозір, Ігор Кріль, Василь Петьовка, Михайло Полянчич та Віктор Тополов.
Згодом частина з цих політиків поповнить лави партії Віктора Балоги "Єдиний Центр".
2009, четвер
– Верховна Рада Криму направила керівництву України звернення з закликом утриматися від відкриття в Сімферополі представницького офісу США.
"Відкриття представницького офісу США розцінюється значною частиною громадськості Криму як провокаційне, спрямоване на підрив політичної стабільності в Криму і на подальше погіршення українсько-російських відносин", – йшлося у зверненні кримських депутатів.
2010, п'ятниця
– "Я щиро сподіваюся, що новий президент України Янукович Віктор Федорович постарається зробити свій внесок у зміцнення взаємин, торговельних відносин, економічних зв'язків у цілому – не тільки з Росією, але й з іншими країнами. Мені здається, це цілком відповідає інтересам українських споживачів", – заявив президент Росії Дмитро Медведєв.
2012, неділя
– 40-річний Віталій Кличко знову відстояв свій чемпіонський титул у боксі, захистивши пояс чемпіона світу за версією WBC у поєдинку з британським боксером Дереком Чесорою.
2013, вівторок
– Опозиційні фракції продовжили блокування трибуни і президії Верховної Ради.
Депутати від "Батьківщини" прийшли в парламент у вишиванках, а "УДАРівці" одягнули свої червоні светри з написом "Голосуй особисто".
2014, середа
Хроніка Революції Гідності.
– Кількість жертв силового протистояння в центрі Києва зростає. Як повідомив УП вночі керівник медичної служби Майдану Олег Мусій, з боку мітингувальників – 20 померлих і близько 500 поранених.
– З підпаленого силовиками Будинку профспілок, у якому був Штаб національного спротиву, триває екстрена евакуація.
Активісти натягнули брезент, щоб заблоковані в будівлі на верхніх поверхах люди змогли залишити її, вистрибнувши у вікна.
– У центрі Києва на вулиці Велика Житомирська "тітушки" розстріляли двох людей, повідомили очевидці. Згодом з’ясувалося, що там загинув журналіст газети "Вести" В'ячеслав Веремій.
– Зранку стало зрозуміло, що Майдан вистояв.
На підмогу до Києва прорвалося кілька мікроавтобусів зі Львова, але столичне метро продовжує не працювати.
– Львівська Народна рада взяла на себе всю відповідальність за долю області і підпорядкувала собі всі виконавчі органи. Львівські депутати заявили, що в Києві "режим розпочав відкриті бойові дії проти народу".
– Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу заявив, що ЄС реагуватиме на будь-яке погіршення ситуації в Україні цілеспрямованими заходами щодо відповідальних за насильство.
– В Ужгороді, Луцьку, Вінниці, Сумах, Полтаві та інших містах відбуваються масові акції протесту. Протестувальники захоплюють управління МВС та облдержадміністрації.
– Служба безпеки спільно з Антитерористичним центром розпочинають "антитерористичну операцію" на території України, йдеться в оприлюдненій заяві глави СБУ Олександра Якименка.
Через деякий час силовики ввімкнули задню – мовляв, СБУ тільки готує антитерористичну операцію по всій країні, а не приступила до її реалізації.
– За добу міліція затримала 77 учасників масових протестів, почато близько 40 кримінальних проваджень, йдеться в повідомленні на сайті МВС.
– Президент Віктор Янукович звільнив генерал-полковника Володимира Заману з посади начальника Генерального штабу Збройних сил та призначив на його місце адмірала Юрія Ільїна.
Раніше Замана відмовився використовувати українську армію в придушенні Майдану.
– Президент США Барак Обама заявив, що насильство в Україні матиме наслідки, якщо влада перейде межу, та закликав військових не втручатися в ситуацію, яку має бути вирішено мирними громадянами.
– "Є позитивна новина – штурм і зачистку, які планувалися, скасовано. Зараз оголошено перемир’я і початок переговорного процесу для стабілізації ситуації", – заявив пізно ввечері Арсеній Яценюк.
2015, четвер
– 14 українських військових загинули, ще 172 дістали поранення за минулу добу в зоні АТО.
За даними штабу АТО, понад 90% особового складу ЗСУ вийшли з Дебальцевого. Для бійців створено "коридор", який захищає українська артилерія.
– Понад 90 українських військових потрапили в полон під час бою за Дебальцеве, місцеперебування ще 82-х невідомо, – повідомила прес-служба Генштабу.
2016, п'ятниця
– Один український військовий дістав поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.
Спікер Верховної Ради Володимир Гройсман оголосив про вихід з коаліції фракції "Самопоміч", а лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко у свою чергу показав з трибуни лист про вихід його фракції з коаліції.
2017, неділя
– 9 військовослужбовців зазнали поранень і травм, один боєць зник безвісти за минулу добу в зоні проведення АТО.
Олег Поліщук, для УП