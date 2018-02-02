На выходных украинцев ожидает теплая и мокрая погода

В течение выходных территория Украины останется в теплой воздушной массе, местами ожидаются дожди с мокрым снегом.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в субботу, 3 февраля, в западных областях Украины дождь и мокрый снег, на Закарпатье и Прикарпатье – сильные осадки, в горах – очень сильный мокрый снег, метели; на остальной территории без осадков, лишь днем в северных областях небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в южных, восточных областях и в Карпатах порывы 15-22 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, в южной части 8-13° тепла.

В Киеве 3 февраля без осадков, лишь вечером небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

В воскресенье, 4 февраля, в западных областях прогнозируется мокрый снег, метели, ночью местами сильные осадки; на дорогах гололедица. Ветер южный (в западной части северо-западный), 7-12 м/ с, порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза. В Винницкой области и северных регионах ночью ожидается дождь, местами сильный, днем – также дождь с переходом в мокрый снег, температура ночью и днем 0-6 ° тепла. На остальной территории – дожди, температура в течение суток 5-10 ° тепла.

В Киеве 4 февраля дождь с переходом в мокрый снег. Ветер преимущественно южный , 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с . Температура ночью и днем 2-4° тепла.