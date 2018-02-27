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Князев обещает скоро разобраться с раздеванием журналисток в суде

Вторник, 27 февраля 2018, 12:11

В ближайшие дни будут известны результаты проверки возможных нарушений со стороны полиции при осмотре журналисток в суде по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

Об этом заявил сказал глава Нацполиции Сергей Князев журналистам во вторник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Служебное расследование, я думаю, в ближайшее время, день-два-три - руководитель полиции Киева закончит и отчитается мне относительно возможных или явных нарушений, которые были в тот день", - сказал он.

"Мероприятие, в котором принимает участие президент, предусматривает повышенные меры безопасности, которые диктует Управление государственной охраны. Чтобы было толерантно и эффективно, не нарушая ничьих прав, мы пригласили офицера полиции - женщину, которая общалась с участницами этого мероприятия, женщинами... И журналисты нас поддержали, написав, что не было нарушения гендерных прав", - сказал он.

Как известно, 21 февраля в Оболонском райсуде, который слушает дело по обвинению в госизмене экс-президента Виктора Януковича, планировался допрос президента Петра Порошенко, в связи с чем были усилены меры безопасности. Впоследствии суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о допросе главы государства в режиме видеоконференции.

Около 11:00 правоохранители, обеспечивающих соблюдение правопорядка в Оболонском райсуде, ввели дополнительные меры безопасности.

В частности, они обязывали женщин, приходящих на 5 этаж, где находится зал заседаний №15 и рассматривается указанное дело, пройти с сотрудницами полиции в отдельную комнату и продемонстрировать отсутствие надписей на теле.

Сами правоохранители объяснили усиленные меры безопасности статусом свидетеля Петра Порошенко.

С протестом против таких действий силовых структур выступило межфракционное объединение депутатов Верховной Рады "Равные возможности".

"Такие действия со стороны Национальной полиции Украины являются недопустимыми и требуют публичных объяснений и извинений", - говорится в их заявлении.

Администрация президента заявила, что ждет результатов расследования "недопустимых действий" правоохранителей.

Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская призвала Нацполицию провести служебное расследование из-за действий правоохранителей, которые устраивали дополнительный осмотр журналисткам в Оболонском районном суде 21 февраля.

Темы: Князев СергейСМИ
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