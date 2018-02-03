Аброськин анонсировал подразделение для борьбы с оргпреступностью

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Суббота, 3 февраля 2018, 18:33

Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин анонсировал создание нового подразделения по борьбе с организованной преступностью.

Как сообщили 3 февраля в пресс-службе НП, по словам Аброськина, завершение формирования нового департамента ожидается до конца текущего года. 

"Уже согласована стратегия его создания. К концу этого года ожидаем завершения его формирования, основными задачами будет работа по борьбе с организованной преступностью", - отметил Аброськин.

Для службы в новом подразделении претенденты будут проходить соответствующий конкурсный отбор.

Как известно, в 2015 году в рамках реформирования правоохранительных органов Верховная Рада приняла законопроект, которым было ликвидировано управление по борьбе с оргпреступностью.

МВД намеревалось расформировать все спецподразделения и создать единый спецназ вроде американского SWAT.

Украинская правда 

Темы: полиция реформы МВД
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