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Работниц музея осудили за передачу картин в Крым и отпустили по амнистии

Суббота, 3 февраля 2018, 19:58
Работниц музея осудили за передачу картин в Крым и отпустили по амнистии

Октябрьский райсуд Мариуполя Донецкой области признал виновными в служебной халатности двух сотрудниц Мариупольского краеведческого музея, которые в марте 2014 года передали 52 картины XVII-XX вв. в оккупированный Крым.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на решение суда, принятое 25 января.

"Суд приходит к выводу о том, что обвиняемые лицо 1 лицо 2 своими действиями совершили уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 367 УК Украины, которое заключается в служебной халатности, то есть неисполнении и ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред государственным интересам и повлекшее тяжкие последствия", - отмечается в документе.

В материалах дела констатируется, что 18 февраля 2014 года Симферопольский художественный музей и Мариупольский краеведческий музей подписали договор на экспонирование картин в рамках выставки "Русское и украинское искусство ХVIII-начала ХХ века".

В тот же день из Крыма в Мариуполь прибыло 52 картины, которые являются государственной частью Музейного фонда Украины. Их показ должен был длиться до 27 мая 2014 года.

Однако 19 марта руководство Мариупольского краеведческого музея получило письмо от директора "Симферопольского художественного музея". В письме их просили вернуть картины обратно в Симферополь из-за напряженной социально-политической обстановки в Украине.

Ольга Чаплинская, которая в то время была руководительницей Мариупольского краеведческого музея, единолично разорвала договор на экспонирование картин, а заведующая отделом фондов Художественного музея им. А.И. Куинджи КУ "Мариупольский краеведческий музей" Наталья Куренышева 20 марта передала 52 экспонированные картины в симферопольский музей.

Суд решил, что Чаплинская и Куренышева были служебными и материально-ответственными лицами, осознавали ситуацию в стране в связи с захватом в то время государственных зданий и органов государственной власти Украины на территории Автономной Республики Крым и Севастополе российскими военными.

Поэтому Чаплинской было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей сроком на год.

Решение суда по Куренышевой было таким же.

Суд учел раскаяние обоих фигуранток и освободил их от основного и дополнительного наказания на основании закона об амнистии.

Как известно, 17 августа 2017 года управление Национальной полиции в АР Крым сообщило, что 52 картины из Музейного фонда Украины художников XVIII-XIX века, в марте 2014 года были незаконно переданы в Симферопольский художественный музей, объявлены в государственный и межгосударственный розыск.

Позже в Минкульте Крыма заявили, что картины, объявленные в розыск управлением Национальной полиции в АР Крым, принадлежат Симферопольскому художественному музею, где и находятся сейчас.

В августе Интерпол подтвердил, что картины из крымского музея находятся в международном розыске.

В сентябре двум работницам "Мариупольского краеведческого музея" объявили о подозрении в незаконной передаче на территорию аннексированного Крыма 52 картин на общую сумму более 1 миллиона 320 тысяч долларов.

24 ноября 2017 года прокуратура АРК направила в суд обвинительные акты в отношении сотрудников Мариупольского краеведческого музея, которые в марте 2014 незаконно передали в аннексированный Крым 52 картины.

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