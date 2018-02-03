В Никополе из-за взрывов открыли еще 2 производства. Судьи заявляют об угрозах

В Никополе из-за взрывов, в результате которых 31 января пострадал депутат городского совета, открыли еще два уголовных производства.

Об этом Радио Свобода в субботу сообщили в никопольском городском отделе полиции.

По данным правоохранителей, производства открыли по статьям Уголовного кодекса Украины - 377 (угроза или насилие в отношении судьи или его родственников) и 378 (умышленное уничтожение или повреждение имущества судьи).

Жена депутата, пострадавшего от взрывов, является судьей Никопольского горрайонного суда.

3 февраля депутаты Никопольского горсовета собрались на внеочередную сессию, чтобы заслушать отчет полиции о расследовании дела.

Накануне судьи Никопольского суда заявили о "системном давлении" на них после взрывов в суде и покушения на убийство мужа судьи и обратились с соответствующим заявлением в Совет судей Украины.

Как пояснили в суде, обращение было вызвано последними резонансными событиями в Никополе - взрывами в суде, совершенными отцом одного из подсудимых 30 ноября 2017 года, и покушением на жизнь мужа судьи Валерии Рыбаковой 31 января 2018 года.

В суде заявляют, что после этих двух случаев на судей Никопольского суда "оказывается давление путем угроз судьям и членам их семей, в том числе и через социальные сети", в частности, есть угрозы о повреждении имущества.

Судьи попросили Совет судей Украины обратиться в Высший совет правосудия и Генпрокуратуру.

Как сообщалось, 31 января от взрыва в Никополе Днепропетровской области пострадал местный депутат Александр Рыбаков.

Полиция Днепропетровской области открыла производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Ранее, 30 ноября 2017 года, произошел взрыв в суде Никополя: отец умершего во время обстрела автомобиля в 2016 году подорвал две гранаты, когда заседание по виновникам перенесли. В результате погиб сам отец и подсудимый.