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Германия обвинила дипмиссию КНДР в закупке товаров для ядерной программы

Воскресенье, 4 февраля 2018, 01:55

Спецслужбы ФРГ считают, что Северная Корея использует свою дипмиссию в Берлине для покупки товаров для ракетной и ядерной программ.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы вынуждены констатировать, что с дипмиссии в Берлине осуществлялась деятельность, которая, на наш взгляд, связана с ракетной и частично с ядерной программами. Речь идет о товарах двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях", - заявил глава Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен.

"В случае обнаружения подозрительных сделок немецкая контрразведка пресекает их. Но мы не можем гарантировать, что все такие случаи могут быть обнаружены и предотвращены", - добавил он.

По его словам, Северная Корея, вероятно, покупает товары для своей ракетной программы через другие страны или на черном рынке.

Ранее в ООН заявили, что Северная Корея, вопреки санкциям, за 2017 год заработала около $200 млн, экспортируя уголь и оружие.

Темы: КНДРГерманияядерное оружие
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