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Німеччина звинуватила дипмісію КНДР у закупівлі товарів для ядерної програми

Неділя, 4 лютого 2018, 01:55

Спецслужби ФРН вважають, що Північна Корея використовує свою дипмісію в Берліні для купівлі товарів для ракетної і ядерної програм.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Ми змушені констатувати, що з дипмісії у Берліні здійснювалася діяльність, яка,  на наш погляд, пов'язана з ракетною, та частково з ядерною програмами. Мова йде про товари подвійного призначення, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях", - заявив голова Федерального відомства з охорони конституції Ханс-Георг Масен.

"При виявленні підозрілих угод німецька контррозвідка припиняє їх. Але я не можу гарантувати виявлення абсолютно всіх подібних операцій", - додав він.

За його словами, Північна Корея, ймовірно, купує товари для своєї ракетної програми через інші країни або на чорному ринку.

Раніше в ООН заявили, що КНДР, попри санкції, за 2017 рік заробила близько $ 200 млн, експортуючи вугілля і зброю.

Теми: КНДРНімеччинаядерна зброя
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