Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Карпатах спасли четырех заблудившихся туристов

Понедельник, 5 февраля 2018, 03:00

Спасатели нашли четырех туристов, которые накануне заблудились в горах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Первое сообщение об исчезновении людей в горах в оперативно-спасательную службу поступило в 12:20 3 февраля.

"По предварительной информации, в районе долины Брецкул (направление г. Говерла), что в Раховском районе, во время прохождения туристического маршрута, потеряли ориентир и заблудились трое туристов, жители г. Дубны Львовской области. Для проведения поисковых работ были привлечены 10 спасателей и две единицы техники Лазещинского и Раховского горных поисково-спасательных отделений", - говорится в сообщении.

Поисковые работы проводили раховские спасатели, которые обследовали местность в районе г. Брецкул, и их коллеги из с. Лазещина, которые обследовали район перемычки Льва Бориса между гг. Говерла и Петрос.

11:00 4 февраля Лазещинского спасателям удалось отыскать туристов. Медицинской помощи они не нуждались. В 14:00 туристы в сопровождении спасателей добрались до с. Лазещина.

Еще одно тревожное сообщение поступило к спасателям в 18:10. Во время катания на лыжах в районе долины Драгобрат потерял ориентир и заблудился 24-летний житель Ровенской области.

Для проведения поисковых работ было привлечено семь спасателей Ясинянского горного поискового отделения и трое общественных спасателей.

Поисково-спасательные работы проводились двумя группами путем обследования территории долин Урда и Крачуняска, а также по направлению к с.Чорна Тиса Раховского района.

Туриста удалось отыскать в 11:30 4 февраля в колыбе в урочище Грегулец. В медицинской помощи мужчина не нуждался. Далее он был доставлен на горнолыжную базу, на курорте Драгобрат.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГСЧСКарпаты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
ГСЧС
ГСЧС рассказала о своей работе за 500 дней войны
Британия дарит Украине 17 пожарных машин
Две девочки утонули в Десне на Черниговщине - ГСЧС
Последние новости
23:34
В Киеве работала ПВО по БпЛА, вероятно, обломки упали на дом
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
Все новости...
Реклама: