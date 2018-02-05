В Карпатах спасли четырех заблудившихся туристов

Спасатели нашли четырех туристов, которые накануне заблудились в горах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Первое сообщение об исчезновении людей в горах в оперативно-спасательную службу поступило в 12:20 3 февраля.

"По предварительной информации, в районе долины Брецкул (направление г. Говерла), что в Раховском районе, во время прохождения туристического маршрута, потеряли ориентир и заблудились трое туристов, жители г. Дубны Львовской области. Для проведения поисковых работ были привлечены 10 спасателей и две единицы техники Лазещинского и Раховского горных поисково-спасательных отделений", - говорится в сообщении.

Поисковые работы проводили раховские спасатели, которые обследовали местность в районе г. Брецкул, и их коллеги из с. Лазещина, которые обследовали район перемычки Льва Бориса между гг. Говерла и Петрос.

11:00 4 февраля Лазещинского спасателям удалось отыскать туристов. Медицинской помощи они не нуждались. В 14:00 туристы в сопровождении спасателей добрались до с. Лазещина.

Еще одно тревожное сообщение поступило к спасателям в 18:10. Во время катания на лыжах в районе долины Драгобрат потерял ориентир и заблудился 24-летний житель Ровенской области.

Для проведения поисковых работ было привлечено семь спасателей Ясинянского горного поискового отделения и трое общественных спасателей.

Поисково-спасательные работы проводились двумя группами путем обследования территории долин Урда и Крачуняска, а также по направлению к с.Чорна Тиса Раховского района.

Туриста удалось отыскать в 11:30 4 февраля в колыбе в урочище Грегулец. В медицинской помощи мужчина не нуждался. Далее он был доставлен на горнолыжную базу, на курорте Драгобрат.