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У Карпатах врятували чотирьох заблукалих туристів

Понеділок, 5 лютого 2018, 03:00

Рятувальники відшукали чотирьох туристів, які напередодні заблукали у горах.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Перше повідомлення про зникнення людей у горах в оперативно-рятувальну службу надійшло о 12:20 03 лютого.

"За попередньою інформацією, в районі полонини Брецкул (напрямок г.Говерла), що у Рахівському районі, під час проходження туристичного маршруту, втратили орієнтир та заблукали троє туристів, мешканці м. Дубни Львівської області. Для проведення пошукових робіт було залучено 10 рятувальників та дві одиниці техніки Лазещинського та Рахівського гірських пошуково-рятувальних відділень", - йдеться у повідомленні.

Пошукові роботи проводили рахівські рятувальники, які обстежували місцевість в районі г. Брецкул, та їх колеги з с. Лазещина, які обстежували район перемички Лева Бориса між гг. Говерла та Петрос.

Об 11:00 4 лютого лазещинським рятувальникам вдалося відшукати туристів. Медичної допомоги вони не потребували. О 14:00 туристи в супроводі рятувальників дісталися до с. Лазещина.

Ще одне тривожне повідомлення надійшло до рятувальників о 18:10. Під час катання на лижах в районі полонини Драгобрат втратив орієнтир та заблукав 24-річний мешканець Рівненської області.

Для проведення пошукових робіт було залучено семеро рятувальників Ясінянського гірського пошукового відділення та троє громадських рятувальників.

Пошуково-рятувальні роботи проводилися двома групами шляхом обстеження території полонин Урда та Крачуняска, а також в напрямку до с.Чорна Тиса Рахівського району.

Туриста вдалося відшукати об 11:30 4 лютого в колибі в урочищі Грегулець. Медичної допомоги чоловік не потребував. Далі його було доправлено до гірськолижної бази, що на курорті Драгобрат.

Теми: ДСНСКарпати
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