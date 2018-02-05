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Лайнер МАУ совершил жесткую посадку в Тбилиси

Понедельник, 5 февраля 2018, 05:07

Самолет украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", осуществлявший рейс Киев-Тбилиси, совершил аварийную посадку в Тбилисском международном аэропорту.

Об этом сообщают грузинские СМИ, передает Интерфакс-Украина.

По информации СМИ, причиной аварийной посадки, предположительно, стала неисправность тормозной системы.

Сообщается, что самолет сделал над Тбилиси три незапланированных круга и с опозданием на 35 минут совершил аварийную посадку с приземлением на высокой скорости.

Как отмечают СМИ, перед посадкой экипаж самолета проинструктировал пассажиров о мерах безопасности при жесткой посадке.

Во время снижения самолета в аэропорту уже были мобилизованы пожарные бригады и машина "скорой помощи". Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал, отмечается в сообщениях.

Позже стало известно, что самолет совершил посадку на скорости, превышающей стандартную, в связи с некорректной работой системы выпуска закрылков.

Темы: авиаГрузия
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