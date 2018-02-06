В ГПУ рассказали, будут ли заставлять Саакашвили ночевать дома

Прокуроры не будут подавать ходатайство о продлении меры пресечения в виде ночного домашнего ареста для лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Генпрокурор Юрий Луценко ранее говорил, что поскольку Саакашвили выполняет все возложенные на него обязательства, ходит на допросы, приходит к следователю, то сейчас у следователей нет оговорок относительно того, что он может сбежать и нет нужды в продлении домашнего ареста", - сказала Сарган.

Ранее сообщалось, что в ночь с 5 на 6 февраля истек срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста и ограничения на выезд из Киева, выбранного для экс-президента Грузии, лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили.

Как известно, 26 января Апелляционный суд Киева отправил Саакашвили под ночной домашний арест.

11 декабря 2017 года судья Печерского райсуда Лариса Цокол отказалась арестовывать Саакашвили.

Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания СБУ.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 – "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

16 февраля Кассационный админсуд Верховного Суда продолжит рассмотрение дела о законности указа президента Петра Порошенко о лишении украинского гражданства Саакашвили.