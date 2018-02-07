Комитет предложил Раде трех кандидатов в аудиторы НАБУ

Антикоррупционный комитет Верховной Рады предложил главе парламента Андрею Парубию вынести на голосование три кандидатуры на должность члена комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности НАБУ.

За данное предложение проголосовало большинство членов комитета, передает "Интерфакс-Украина".

По его информации, речь идет о бывшем прокуроре США Марте Борщ, бывшем прокуроре Испании Карлосе Кастресане и профессоре Академии адвокатуры Сергее Гончаренко.

По словам члена комитета Юрия Деревянко, все трое прошли конкурсный отбор в комитете.

"Надо, чтобы Верховная Рада определилась по этим кандидатурам", - предложил он.

Как известно, в июле 2017 года комитет уже рекомендовал парламенту избрать кого-то из этих троих аудитором Национального антикоррупционного бюро. Помимо них, Рада тогда голосовала за еще одну кандидатуру - профессора кафедры правосудия Киевского национального университета им. Шевченко Александру Яновскую.

Во время рейтингового голосования Яновская набрала наибольшее количество голосов, однако для утверждения ее кандидатуры голосов не хватило.

До этого, 21 марта 2017 года, Верховная Рада уже голосовала за своего аудитора в НАБУ. Фракции БПП и "Народный фронт" поддерживали тогда кандидатуру британца Найджела Брауна, которого даже прозвали "ручным аудитором". Но тогда парламент не смог выбрать аудитора по своей квоте.