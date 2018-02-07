Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Комитет предложил Раде трех кандидатов в аудиторы НАБУ

Среда, 7 февраля 2018, 15:57

Антикоррупционный комитет Верховной Рады предложил главе парламента Андрею Парубию вынести на голосование три кандидатуры на должность члена комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности НАБУ.

За данное предложение проголосовало большинство членов комитета, передает "Интерфакс-Украина".

По его информации, речь идет о бывшем прокуроре США Марте Борщ, бывшем прокуроре Испании Карлосе Кастресане и профессоре Академии адвокатуры Сергее Гончаренко.

По словам члена комитета Юрия Деревянко, все трое прошли конкурсный отбор в комитете.

"Надо, чтобы Верховная Рада определилась по этим кандидатурам", - предложил он.

Как известно, в июле 2017 года комитет уже рекомендовал парламенту избрать кого-то из этих троих аудитором Национального антикоррупционного бюро. Помимо них, Рада тогда голосовала за еще одну кандидатуру - профессора кафедры правосудия Киевского национального университета им. Шевченко Александру Яновскую.

Во время рейтингового голосования Яновская набрала наибольшее количество голосов, однако для утверждения ее кандидатуры голосов не хватило.

До этого, 21 марта 2017 года, Верховная Рада уже голосовала за своего аудитора в НАБУ. Фракции БПП и "Народный фронт" поддерживали тогда кандидатуру британца Найджела Брауна, которого даже прозвали "ручным аудитором". Но тогда парламент не смог выбрать аудитора по своей квоте.

Темы: Верховная РадаНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Верховная Рада
В Раде предлагают восстановить финансовую отчетность партий
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Последние новости
23:34
ОбновленоВ Киеве есть попадания по жилому дому – Кличко
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
Все новости...
Реклама: