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Ветераны АТО обвиняют агрофирму Порошенко в земельном рейдерстве

Четверг, 8 февраля 2018, 20:34

Союз участников боевых действий Гайсинского района Винницкой области призывает компанию "Заря Подолье" Петра Порошенко отдать земли, которые им принадлежат по закону.

Об этом говорится в сообщении союза на странице в Facebook, передает "Экономическая правда".

"Предприятие президента "ООО ПК "Заря Подолье" по собственной инициативе взяло на себя обязательства помочь участникам АТО в получении и оформлении земельных участков площадью два гектара для ведения личного сельского хозяйства при условии передачи этих участков компании в аренду", - говорится в сообщении .

"Около 300 участников боевых действий АТО согласились, предоставили соответствующие документы и поручения, за которые заплатили собственные средства. В течение 1,5 лет, несмотря на многочисленные встречи на разных уровнях, руководство компании всячески откладывало решение этого вопроса", - заявил председатель местного союза АТО Николай Данилюк.

Речь идет о землях, которые ветераны имеют законное право получить в собственность.

Однако президентская компания этому препятствует, поскольку участки, на которые претендуют бойцы, находятся в пользовании "Зари Подолье". Отметим, что этой компанией до сих пор напрямую владеет президент Петр Порошенко.

Как сообщалось, агрохолдинг "Заря Подолья", который принадлежит президенту Петру Порошенко, осуществляет незаконный захват земли других аграрных предприятий, пользуясь существованием старого бумажного и нового электронного реестров.

Темы: ПорошенкоАТОземля
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