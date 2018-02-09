Департамент киберполиции хочет легализовать криптовалюту

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Пятница, 9 февраля 2018, 00:47

Легализация криптовалюты позволит киберполиции сделать этот вид деловой активности контролируемым.

Об этом заявил заместитель начальника Департамента киберполиции Александр Гринчак в эфире программы "Детали" на Радио Свобода.

"Что касается криптовалюты, сейчас мы разработали ряд предложений, вынесли этот вопрос на уровень правительства и хотим криптовалюту легализовать, чтобы она была подконтрольна. С помощью этой валюты осуществляется немало преступлений: продажа наркотиков, оружия и т.д.", - сообщил Гринчак.

"Очень часто к нам обращаются с заявлениями о похищении криптовалюты. Существуют мошеннические схемы, когда владелец электронного кошелька предоставляет доступ мошенникам к своим аккаунтам, и они переводят десятки тысяч долларов на другой кошелек. Этот вид преступления можно квалифицировать как мошенничество с использованием электронно-вычислительной техники. Человек обманут, он перечислил какие-то электронные средства за какие-то услуги и взамен ничего не получил - это чистое мошенничество", - добавил заместитель начальника Департамента киберполиции.

Сейчас в Украине Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг не признают криптовалюту платежными средствами. Этот вопрос никак не урегулирован на законодательном уровне.

Как сообщалось, правоохранители изъяли в Киеве 400 ферм для майнинга криптовалют, которые использовали для финансирования боевиков на Донбассе.

Темы: полиция валюта технологии
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