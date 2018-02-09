СБУ прокомментировала синяки экс-депутата Шепелева

Служба безопасности заявляет, что во время задержания экс-депутата Александра Шепелева, действовала исключительно в рамках законодательства.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, комментируя повреждение задержанного, передает LIGA.net.

"Сотрудники СБУ действуют исключительно в рамках законодательства. Я сейчас не готова комментировать, оказывал ли он сопротивление при задержании, но наши сотрудники действуют исключительно в рамках законодательства и не нарушают", – сказала Гитлянская.

Перед этим прокурор Руслан Кравченко сообщил, что Шепелев подал в СБУ заявление "О похищении и избиении неизвестными лицами правоохранительных органов".

На судебное заседание по избранию ему меры пресечения Шепелев был доставлен с синяками под глазами и на лбу. Сам экс-нардеп на вопросы журналистов сказал, что у него сломана челюсть и ему трудно говорить.

Сейчас идет судебное заседание по избранию Шепелеву меры пресечения.

Как известно, Шепелев был задержан в среду 8 февраля вечером. При себе у него было удостоверение "ДНР".

Ранее в апреле 2017 года российские СМИ сообщили о задержании Шепелева в Москве по ордеру на арест от Печерского районного суда Киева.

Шепелева обвиняют в заказном убийстве, хищении средств и государственной измене.

Он бежал в Венгрию, которая впоследствии выдала его Украине. Однако из Украины Шепелев сбежал из-под ареста в больнице вместе с конвоиром в Россию.

В 2012 году против экс-нардепа было возбуждено дело по подозрению в причастности к расхищению средств "Родовид Банка" на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года.

Позже МВД Украины сообщило, что Шепелев находится в международном розыске по подозрению в покушении на убийство и хищении средств.

Кроме того, экс-депутат фигурировал в делах об убийстве главы наблюдательного совета "Автокразбанк" Сергея Кириченко в январе 2003 года и о покушении на жизнь бывшего акционера "Родовида" Сергея Дядечко.

В августе 2016 года стало известно, что Главная военная прокуратура также открыла против экс-депутата дело по подозрению в государственной измене. По имеющимся данным, Шепелев перешел на службу в ФСБ России.

Шепелев дважды избирался в парламент по спискам БЮТ, но в 2010 году был исключен из фракции и перешел во фракцию Партии регионов, откуда все же впоследствии вышел.

На парламентских выборах 2012 года баллотировался по мажоритарному округу №13 (Винницкая обл.) как самовыдвиженец, однако занял лишь 7-е место.

В конце марта 2014 года Шевченковский райсуд Киева избрал для Шепелева меру пресечения в виде двухмесячного ареста.

20 марта 2015 года в России задержали экс-нардепа Шепелев