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Боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов и гранатометов, есть раненый

Пятница, 9 февраля 2018, 18:04

С начала суток боевики 6 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО, ранен один военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 9 февраля 2018 года.

Отмечается, что в течение дня боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов различных калибров.

"На Луганском направлении противник, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вел огонь по нашим позициям вокруг Новгородского", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики обстреливали из гранатометов защитников Луганского, а из стрелкового оружия - возле Зайцевого.

"На Донецком направлении враг применил 120 и 82-мм минометы неподалеку Песков, а из стрелкового оружия вел огонь по нашим опорным пунктам возле Славного", - рассказывают в штабе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОДонбассвойнаРосcия
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