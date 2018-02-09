Боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов и гранатометов, есть раненый

С начала суток боевики 6 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО, ранен один военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 9 февраля 2018 года.

Отмечается, что в течение дня боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов различных калибров.

"На Луганском направлении противник, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вел огонь по нашим позициям вокруг Новгородского", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики обстреливали из гранатометов защитников Луганского, а из стрелкового оружия - возле Зайцевого.

"На Донецком направлении враг применил 120 и 82-мм минометы неподалеку Песков, а из стрелкового оружия вел огонь по нашим опорным пунктам возле Славного", - рассказывают в штабе.