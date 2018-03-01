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ЕК изучит финансовые потоки, о которых писал убитый в Словакии журналист

Четверг, 1 марта 2018, 01:23

После убийства словацкого журналиста Яна Куцяка в Брюсселе намерены инициировать свое расследование финансовых потоков, о которых писал убитый. 

Об этом, ссылаясь на Welt, пишет DW.com.

"Мы сейчас рассматриваем это дело", - заявил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер.

Эттингер не исключает, что платежи, изначально предназначенные фермерам или сельскохозяйственным компаниям, были использованы в преступных целях.

Убитый в Словакии журналист расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана "Ндрангета".

Куцяк был сотрудником "дочки" немецко-швейцарского издательского дома Ringier Axel Springer.

Хотя обстоятельства преступления еще до конца не выяснены, "напрашивается подозрение, что оно связано с расследованием, которым занимался наш коллега", отмечают в издательстве, обещая сделать все возможное для поддержки расследования.

В своем последнем материале, опубликованном 9 февраля, журналист писал о подозрениях в налоговых махинациях, связанных с комплексом роскошных квартир.

Ведущие словацкие СМИ опубликовали последнее незавершенное расследование журналиста.

Расследование касается проникновения итальянских бизнесменов, которых связывают с калабрийской мафией "Ндрангета", в сельскохозяйственную и энергетическую отрасли Словакии.

Напомним, 26 февраля в Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

Правительство Словакии предложило миллион евро за информацию, которая поможет в расследовании убийства журналиста.

Министр культуры Словакии Марек Мадарич подал в отставку в связи с убийством журналиста.

Также в отставку уходят секретарь правительственного совета безопасности Уильям Ясан и помощница премьер-министра Мария Троскова из-за информации о связях с членом итальянской мафии, который фигурирует в журналистском расследовании Яна Куцяка.

Полиция Словакии уже задержала одного человека в связи с убийством журналиста и его девушки.

Темы: СловакияЕврокомиссияубийствоСМИ
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