В Крыму активиста осудили на два года условно за комментарий в Facebook

В оккупированной Феодосии крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова 1 марта осудили на два года условно с запретом публичной деятельности за комментарий в соцсети об украинском Крыме.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Отмечается, что после оглашения приговора Кадыров назвал приговор "российским кривосудием".

"Это был ожидаемый приговор. Это Россия, и ее российское правосудие всегда было и будет зависимым от спецслужб", - сказал он.

"Это (приговор – ред) доказательство того, как они со страха все подряд штампуют, шаблонно шьют уголовные дела. Это касается не только меня, а и всех политзаключенных", - добавил Кадыров.

Он отметил, что планирует пройти все инстанции этого российского "кривосудия" и будет подавать в Европейский суд по правам человека.

Ранее сообщалось, что российский прокурор требовал три года условно и запрет заниматься публичной деятельностью крымскотатарскому активисту Сулейману Кадырову, обвиняемого в публичных призывах "к нарушению территориальной целостности РФ".

Как известно, 5 октября 2016 года российские силовики обыскали дом крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова.

Позже Кадырова обвинили в призывах к непризнанию границ России и поддержке гражданского объединения "Аскер".

Основанием для этого послужила публикация видео в социальных сетях с его подписью: "Я, Сулейман Кадыров, согласен: Крым — это Украина. Всегда таким был и будет. Спасибо автору за видео. Поддерживаю".