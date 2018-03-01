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Из-за непогоды обесточены 80 населенных пунктов

Четверг, 1 марта 2018, 22:48

Из-за осложнения погодных условий произошло обесточивание 80 населенных пунктов в 9 областях.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 21:00 1 марта.

По информации ГСЧС, в Донецкой области обесточены 30 н.п., Запорожской  23 н.п., Днепропетровской  12 н.п., Харьковской  4 н.п., Сумской  4 н.п., Николаевской  3 н .п., Луганской  2 н.п., Одесской  1 н.п., Черкасской  1 н.п.

"По состоянию на 21:00 1 марта наблюдается небольшой снег в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской областях и г. Киеве. Остается ограниченным въезд крупногабаритных транспортных средств в города Кропивницкий, Киев, Николаев и Херсон",  говорится в отчете.

Ограничено движение крупногабаритных транспортных средств на участках дорог:

Киевская область (на всех подъездах к г. Киев)

Николаевская область (1 участок)

М-14 М-14 Одесса  Мелитополь  Новоазовск (км 55  км 177+531)

Херсонская область (2 участка)

Т-04-03 Марьянское  Берислав  /Р-47/ км 3+868  км 98+786;

М-14 Одесса  Мелитополь  Новоазовск (км 177+531 – км 207+237).

Из-засильного ветра ограничено лоцманскую проводку судов в Херсонском морском торговом порту.

Аэропорты работают в штатном режиме.

Как известно, из-за непогоды без воды остались Мариуполь и еще 8 населенных пунктов.

Как сообщалось, в ближайшие сутки погоду в Украине будет определять поле пониженного атмосферного давления и холодная воздушная масса. Киевский мэр Виталий Кличко даже позвал на помощь армию.

Темы: погода
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