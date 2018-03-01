Из-за непогоды обесточены 80 населенных пунктов

Из-за осложнения погодных условий произошло обесточивание 80 населенных пунктов в 9 областях.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 21:00 1 марта.

По информации ГСЧС, в Донецкой области обесточены 30 н.п., Запорожской – 23 н.п., Днепропетровской – 12 н.п., Харьковской – 4 н.п., Сумской – 4 н.п., Николаевской – 3 н .п., Луганской – 2 н.п., Одесской – 1 н.п., Черкасской – 1 н.п.

"По состоянию на 21:00 1 марта наблюдается небольшой снег в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской областях и г. Киеве. Остается ограниченным въезд крупногабаритных транспортных средств в города Кропивницкий, Киев, Николаев и Херсон", – говорится в отчете.

Ограничено движение крупногабаритных транспортных средств на участках дорог:

Киевская область (на всех подъездах к г. Киев)

Николаевская область (1 участок)

М-14 М-14 Одесса Мелитополь – Новоазовск (км 55 – км 177+531)

Херсонская область (2 участка)

Т-04-03 Марьянское – Берислав – /Р-47/ км 3+868 – км 98+786;

М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (км 177+531 – км 207+237).

Из-засильного ветра ограничено лоцманскую проводку судов в Херсонском морском торговом порту.

Аэропорты работают в штатном режиме.

Как известно, из-за непогоды без воды остались Мариуполь и еще 8 населенных пунктов.

Как сообщалось, в ближайшие сутки погоду в Украине будет определять поле пониженного атмосферного давления и холодная воздушная масса. Киевский мэр Виталий Кличко даже позвал на помощь армию.